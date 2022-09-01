Наполнение сайта контентом + настройка сайта на ХОРОШОП

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки213 просмотров

Необходим администратор сайта на базе ХОРОШОП

- наполнение сайта контентом

- заливка прайсов и обновление информации

- контроль работоспособности протоколов обмена

- контроль наполненности СRM

Желательно знание ОпенКарт и 1с 8.3 УТП (товарная часть)

Вариант как удаленной работы, так и офисная КИЕВ

Opencart
3 года назад
federalman
Юрий 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Ольга
 
39 лет
7 лет в сервисе
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