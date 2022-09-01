Ищется фрилансер для выполнения оценки на Яндекс. Необходим опытный аккаунт знатока города с рейтингом не ниже 3. Работа связана с наполнением сайтов.
Редактирование карточек товара на маркетплейсах.
Необходимо отредактировать карточки товара (заполнить обязательные поля, добавить фото). Оплата за 100 готовых карточек. Подробности в ЛС.
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