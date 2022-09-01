Рерайт и публикация описания персонажей аниме

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Закрыт4 заявки379 просмотров

Добрый вечер! Задача следующая: необходимо отрерайтить описания всех персонажей из аниме "Добро пожаловать в класс превосходства" (отсюда - https://anime777.ru/watch/35507/characters), и опубликовать ко мне на сайт (нужно будет придерживаться оформления, покажу как).

Оплата 10руб./публикация, всего в источнике 41 персонаж, соответственно, оплата за все - 410 руб. Проверка рерайта по etxt или text.ru (не менее 80%).

3 года назад
guest_16110932895928
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Заявки фрилансеров

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