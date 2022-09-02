Ищется специалист для массовой заливки товаров на сайт. Задача включает редактирование фото, загрузку на хостинг и внесение данных в Excel. Подробные инструкции и примеры будут предоставлены. Ожидаемое время работы — 2-4 часа. Возможность долгосрочного сотрудничества.
Замена каталога товаров сайта на 1c-bitrix
На сайте https://bptrade.by/ имеется каталог товаров со свойствами, картинками, распределенный по категориям, который на сегодняшний день стало невозможно обновлять, из-за чего требуется замена каталога на новое ядро. В старом каталоге около 50тыс товаров, в новом каталоге будет около 95тыс товаров.
Есть Excel файл и архивы с картинками (все сопоставления в файле с картинками сделаны). Есть установленная утилита импорт/экспорт из Excel.
Задача основная - заменить каталог с минимальными потерями по SEO. Мы понимаем что они будут, но нужно решение, которое минимизирует ущерб от замены всех товарных позиций. Сохранить категории старого каталога в целом можно, но не желательно.
Возможно нужна работа с редиректами в больших объемах.
Дополнительно: если есть возможность описания каждого товара из нового ядра прогнать через программу, типа синонимайзера, чтобы добавить уникальности текста - будет плюсом.
Для примера приложил файл с товарами новыми (сокращенный ,только по одному бренду).
Заявки фрилансеров
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