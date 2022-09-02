На сайте https://bptrade.by/ имеется каталог товаров со свойствами, картинками, распределенный по категориям, который на сегодняшний день стало невозможно обновлять, из-за чего требуется замена каталога на новое ядро. В старом каталоге около 50тыс товаров, в новом каталоге будет около 95тыс товаров.

Есть Excel файл и архивы с картинками (все сопоставления в файле с картинками сделаны). Есть установленная утилита импорт/экспорт из Excel.

Задача основная - заменить каталог с минимальными потерями по SEO. Мы понимаем что они будут, но нужно решение, которое минимизирует ущерб от замены всех товарных позиций. Сохранить категории старого каталога в целом можно, но не желательно.

Возможно нужна работа с редиректами в больших объемах.

Дополнительно: если есть возможность описания каждого товара из нового ядра прогнать через программу, типа синонимайзера, чтобы добавить уникальности текста - будет плюсом.

Для примера приложил файл с товарами новыми (сокращенный ,только по одному бренду).