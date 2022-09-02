Здравствуйте. Нужен человек с опытом заливки массового товара на сайт.

Краткий алгоритм.

Редактируем фото с присвоением артикула через массовый редактор фото

Заливаем фото на хостинг.

Копируем ссылки на фото и вставляем в эксель.

Вписываем параметры (выдаются для каждого товара) в эксель.

Предварительно объясняем подробно, как это сделать с примером.

Время на работу, около 2-4 часов. При желании, можно постоянно сотрудничать