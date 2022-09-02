Ищется фрилансер для выполнения оценки на Яндекс. Необходим опытный аккаунт знатока города с рейтингом не ниже 3. Работа связана с наполнением сайтов.
Массовая заливка товаров на сайте через эксель
Здравствуйте. Нужен человек с опытом заливки массового товара на сайт.
Краткий алгоритм.
Редактируем фото с присвоением артикула через массовый редактор фото
Заливаем фото на хостинг.
Копируем ссылки на фото и вставляем в эксель.
Вписываем параметры (выдаются для каждого товара) в эксель.
Предварительно объясняем подробно, как это сделать с примером.
Время на работу, около 2-4 часов. При желании, можно постоянно сотрудничать
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