Массовая заливка товаров на сайте через эксель

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Закрыт10 заявок432 просмотра

Здравствуйте. Нужен человек с опытом заливки массового товара на сайт.

Краткий алгоритм.

Редактируем фото с присвоением артикула через массовый редактор фото

Заливаем фото на хостинг.

Копируем ссылки на фото и вставляем в эксель.

Вписываем параметры (выдаются для каждого товара) в эксель.

Предварительно объясняем подробно, как это сделать с примером.

Время на работу, около 2-4 часов.  При желании, можно постоянно сотрудничать

3 года назад
Art_sm
Артем 
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