Необходимо найти и собрать контакты ЛПР и ЛВР из списка компаний. Требуется имя, фамилия, должность, email и ссылки на профили в соцсетях для 2-3 человек из каждой компании. Работа по каждой компании занимает 10-15 минут, оплата за верифицированный контакт.