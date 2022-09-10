Разместить информацию о компании на карточных сервисах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок500 просмотров

Нужно разместить информацию о компании (текст и фото и контактные данные и ссылки в соц сетях и на сайт) в карточных сервисах Яндекс какрты, Дубль гис, Гугл бизнес. Вся информация будет предоставлена. Просьба писать окончательную цену за эту работу.

3 года назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Куркин
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Михаил
 
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3 года назад
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