Нужно разместить информацию о компании (текст и фото и контактные данные и ссылки в соц сетях и на сайт) в карточных сервисах Яндекс какрты, Дубль гис, Гугл бизнес. Вся информация будет предоставлена. Просьба писать окончательную цену за эту работу.