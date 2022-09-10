Необходимо опубликовать статью на сайте с использованием платформы Тильда. Работа включает верстку текста с помощью стандартных блоков, добавление иллюстраций из бесплатных фотобанков, прописывание мета тегов и альтов к картинкам. В результате должна получиться красиво оформленная и читаемая статья на английском языке.
Разместить информацию о компании на карточных сервисах
Нужно разместить информацию о компании (текст и фото и контактные данные и ссылки в соц сетях и на сайт) в карточных сервисах Яндекс какрты, Дубль гис, Гугл бизнес. Вся информация будет предоставлена. Просьба писать окончательную цену за эту работу.
Заявки фрилансеров
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