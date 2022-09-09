Ищется специалист для анализа рынка Турции. Необходимы данные о количестве потенциальных клиентов, их размещении на сайтах и анализ конкурентов. Требуется заполнить Excel таблицу с информацией о конкурентах, количестве их клиентов и стоимости продукта. Владеете Турецким языком? Подходите для этой задачи.