Анализ рынка Турции

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки257 просмотров

Добрый день, 

IT компания с уже готовым и нишевым продуктом планирует выходить на рынок Турции. И нужен предварительный анализ рынка по таким критериям: 

- Количество потенциальных клиентов,  и официальная статистика какое их количество?

- сайты/порталы где находятся потенциальные клиенты

- анализ конкурентов по продукту (заполнить excel таблицу)  

     - список конкурентов 

     - количество клиентов у конкурентов?

     - стоимость продукта

Ищем человека, который владеет Турецким языком. 

3 года назад
Jucas
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Умархуджа
 
26 лет
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Дмитрий
 
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