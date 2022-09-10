Здравствуйте

У нас есть сайт, на котором надо опубликовать статью.

Все статьи выдает копирайтер, вам нужно сверстать текст с помощью стандартных блоков тильды, разнообразить врезками, иллюстрациями из бесплатных фотобанков, прописать мета теги, альты к картинкам.

В итоге должна получиться читаемая и красивая по оформлению статья.

Если вы уже делали похожую работу контентщика и не боитесь взяться за наш проект — напишите мне с примерами своих работ.

Спасибо