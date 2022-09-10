Запостить статью на Тильде на нашем сайте (английский язык)

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Закрыт7 заявок353 просмотра

Здравствуйте

У нас есть сайт, на котором надо опубликовать статью.

Все статьи выдает копирайтер, вам нужно сверстать текст с помощью стандартных блоков тильды, разнообразить врезками, иллюстрациями из бесплатных фотобанков, прописать мета теги, альты к картинкам.

В итоге должна получиться читаемая и красивая по оформлению статья.

Если вы уже делали похожую работу контентщика и не боитесь взяться за наш проект — напишите мне с примерами своих работ.

Спасибо

Tilda
3 года назад
lawsupport1
Оганез 
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Заявки фрилансеров

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