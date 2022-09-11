Требуется заполнение сайта текстами, включая рерайт мнений о различных площадках. Оплата составляет 40 руб за 1000 символов. Умение работать в Word и высокая уникальность текста (95%+) обязательны.
Контент-менеджер
Ищем в команду контент менеджера на постоянную основу. Можно без опыта. Только для граждан РФ Для связи пишите в телегу mac_viktoria
Заявки фрилансеров
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