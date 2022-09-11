Наполнение интернет-магазина на базе Prestashop 1.7.8.3

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Закрыт1 заявка351 просмотр

Наполнение интернет-магазина большим количеством товара на базе Prestashop 1.7.8.3.

Опыт работы с SQL запросами, файлами CSV, возможность создать единый файл CSV - для загрузки информации из имеющихся прайс-листов Exсel.  

Стоимость оказания услуг - договорная.

PrestaShopSQL
3 года назад
guest_16564129771243
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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