Тильда

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок412 просмотров

У нас компания есть, есть прайсы, есть фото, нужно всё подгрузитьРазбить всё правильно по категориям и тдТам 1200 позиций, есть прайс, фото, названия товаровНет порядка, нужен тот, кто это всё упорядочит, опубликуетСоздать CSV правильно, чтобы всё красиво отображалось

Tilda
3 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Эрик
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тамила
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Альтаир
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
42 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Муслим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
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2 года назад
3 года назад
Александр
 
38 лет
13 лет в сервисе
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6 месяцев назад
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Жахонгир
 
20 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
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3 года назад
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3 года назад
Евгения
 
35 лет
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год назад
3 года назад
Наталія
 
21 год
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3 года назад
Светлана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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