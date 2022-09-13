У нас компания есть, есть прайсы, есть фото, нужно всё подгрузитьРазбить всё правильно по категориям и тдТам 1200 позиций, есть прайс, фото, названия товаровНет порядка, нужен тот, кто это всё упорядочит, опубликуетСоздать CSV правильно, чтобы всё красиво отображалось