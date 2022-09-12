Требуется заполнение сайта текстами, включая рерайт мнений о различных площадках. Оплата составляет 40 руб за 1000 символов. Умение работать в Word и высокая уникальность текста (95%+) обязательны.
Поиск объявлений о вакансиях(для тех кто знает немецкий)
Есть 4 сайта популярных немецких газет. Необходимо найти цифровую версию печатного издания и поискать там объявления о вакансиях. Также необходимо найти немецкие сайты по трудоустройству.
Главная цель - найти вакансии сиделок и нянь в русскоязычные семьи. Русскоязычные сайты и доски объявление НЕ интересны.
Заявки фрилансеров
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