Поиск объявлений о вакансиях(для тех кто знает немецкий)

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Есть 4 сайта популярных немецких газет. Необходимо найти цифровую версию печатного издания и поискать там объявления о вакансиях. Также необходимо найти немецкие сайты по трудоустройству.

Главная цель - найти вакансии сиделок и нянь в русскоязычные семьи. Русскоязычные сайты и доски объявление НЕ интересны.

3 года назад
guest_16606293492676
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

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