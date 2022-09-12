Есть 4 сайта популярных немецких газет. Необходимо найти цифровую версию печатного издания и поискать там объявления о вакансиях. Также необходимо найти немецкие сайты по трудоустройству.

Главная цель - найти вакансии сиделок и нянь в русскоязычные семьи. Русскоязычные сайты и доски объявление НЕ интересны.