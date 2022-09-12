Интегрировать с IIKO в платформу Всем Еды.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка250 просмотров

Нужен человек, который интегрирует всю информацию с платформой, сохраняя блюда, модификаторы к ним, бонусы, скидки и прочее. https://pizzamakers.ru/https://sushimakers.ru/ c данных сайтов в https://vsem-edu.ru/

3 года назад
guest_16630701165135
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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