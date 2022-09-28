Наполнение сайта Opencart

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Завершен4 заявки366 просмотров

Необходимо наполнять статьи на сайт. Добавлять фото и описание к статье.

Важно понимать что такое и как с этим работать:

1) Редактор админки

2) HTML-тег H1, HTML-тег Title, H2, Мета-тег Keywords, SEO URL3) Хэш ссылки

Образец статьи - https://www.carengineering.ru/okleyka-audi-q8-plenkoy

Ссылку скопировать и вставить в браузере

Кол-во статей около 20 шт.

Оплата:

Карта РФ, Webmoney USD, крипта USDT Tether TRC20

HTMLOpencart
3 года назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
14 часов назад
3 года назад
$40
8 дней
Отличная работа! Очень доволен сотрудничеством, спасибо!
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
14 часов назад
3 года назад
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Виктория
 
23 года
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Была
3 года назад
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3 года назад
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6 месяцев назад
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Игорь
 
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