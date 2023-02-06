Лендинги /многостраничные и одностраничные сайты/ интернет магазины / адаптация под все устройства/ SEO/ домен

Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я веб-дизайнер на платформе Tilda. А именно: создаю сайты

с уникальным дизайном (Лендинги

/многостраничные сайты/ интернет магазины). Мой опыт в данной области составляет 1 год и 5 месяцев.

Работаю как со стандартными блоками, так и с Zero Block .

Важно, чтобы сайт был не только красивым, но и удобным в использовании

Вы получаете:

- удобный сайт, который будет приносить пользу вашему бизнесу;

- подключение SEO и CRM систем;

- подключение домена;

- настройку сбора заявок;

- добавление анимации;

- создание логотипа для будущего сайта;

- адаптацию под все устройства;

- перенос вашего дизайна.

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Итог работы - полностью готовый инструмент для вашего бизнеса в короткие сроки

На связи 24/7

По всем вопросам в личные сообщения

Контакты:89232890617