Постинг текста

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  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок474 просмотра

Нужен человек, который поможет в постинге текстов. Работа займёт около 5-10 минут. Детали объясню лично. Ничего сложного, подойдёт и человек без рейтинга. Оплата на сайте.

Оставляйте ваш телеграм для связи. Без телеграма заявки буду игнорировать.

3 года назад
AntonShubin
Антон 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

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