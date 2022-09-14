Нужен человек, который поможет в постинге текстов. Работа займёт около 5-10 минут. Детали объясню лично. Ничего сложного, подойдёт и человек без рейтинга. Оплата на сайте.

Оставляйте ваш телеграм для связи. Без телеграма заявки буду игнорировать.