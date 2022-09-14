Наполнить сайт контентом

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Закрыт13 заявок328 просмотров

Есть сайт с каталогом продукции.

Необходимо вынести 150 товаров.

1 товар это  3-4 фото, описание и цена.

Указывайте стоимость за 1 товар, сделать нужно до завтра.

Исполнителя выберем в течении часа.

3 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Олеся
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Олексій
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Павел
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анжелика
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
22 года
3 года в сервисе
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19 дней назад
3 года назад
София
 
38 лет
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Была
14 часов назад
82 отзыва
3 года назад
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Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
6 дней назад
163 отзыва
3 года назад
Ника
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
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3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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3 года назад
Светлана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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