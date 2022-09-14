Требуется специалист для наполнения сайта на Тильде. Необходимо упорядочить 1200 позиций, включая фото и прайсы, разбить товары по категориям и создать корректный CSV-файл для отображения. Опыт работы с платформой Тильда приветствуется.
Наполнить сайт контентом
Есть сайт с каталогом продукции.
Необходимо вынести 150 товаров.
1 товар это 3-4 фото, описание и цена.
Указывайте стоимость за 1 товар, сделать нужно до завтра.
Исполнителя выберем в течении часа.
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