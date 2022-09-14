Задача состоит в парсинге категорий товаров с сайта мебельной фабрики 'Майя мебель'. Необходимо собрать информацию о диванах, столах и стульях, включая имя, фотографии, характеристики и описание. Данные должны быть сохранены в CSV-файлах в отдельных папках для каждой категории, с изображениями в соответствующих подкаталогах.