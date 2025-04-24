Привет. Меня зовут Evgeniia помогу в работе с переводом или редактированием текста, также перенесу документы из печатного в электронный вид. Услуги рекламного агенства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОДВИГАЮ СОЦ. СЕТИ ЛАЙКИ, ПОДПИСЧИКИ. ВСЕ ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ И ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!!!

Кому это нужно? - для начинающих бизнес аккаунтов, блогеров, продвижение своего контента.

Выполню задание онлайн: "написать комментарий";"сделать объявление";"пройти тестирование";"лайк...просмотр...и тд". Также курсовые работы, рефераты, отчеты. Возможна работа онлайн оператора чата...

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