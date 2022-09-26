mushulya198103

Здравствуйте!
Рада вас видит на своем аккаунте!
Меня зовут Елена.
В связи с сложившейся ситуацией в моей стране, я только начинаю открывать фрилансинг. Надеюсь по максимуму использовать разнообразный значительный профессиональный, жизненный и творческий опыт для выполнения Ваших заказов.Высокая работоспособность сочетается с широким спектром интересов.
Ранее работала на производстве, связанном с векторной графикой. Умею работать в программах Corel Draw, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Украинский и русский - мои родные языки, которыми я владею в совершенстве. Имею опыт в переводе текстов в их наборе и редактировании. Также проверяю тексты на уникальность.
Работаю на результат, выполню заказ в кратчайшие сроки за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству!