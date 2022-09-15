Ищется дизайнер для разработки инфографики на карточки товаров для маркетплейсов. Необходимо портфолио и опыт. Ожидаются идеи по оптимизации продаж, анализ конкурентов и готовность выполнять тестовое задание. Тематика: кухонная утварь и товары для сада. Укажите сроки и стоимость проекта.
Собрать информацию с сайта
С сайта собрать информацию артикулей автозапчастей по определенным моделям и запчастям
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