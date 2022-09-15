Требуется постеры на форумы:

https://mmgp.com

https://bitcointalk.org

https://forum.bits.media

https://cryptotalk.org

Если у вас есть регистрация на данных форумах, оплата за пост 200 рублей.

Если регистрации нету, вы также можете оставлять отзывы, но оплата 100 рублей.