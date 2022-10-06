Требуется добавить 700-1000 отзывов на сайт, копируя их с указанного донора. Писать отзывы не нужно, достаточно вставить. Оплата составляет 5 рублей за отзыв. Удобные способы оплаты: карта или Юмани.
Необходимо добавить 900 товаров на сайт битрикс
Необходимо добавить по 450 товара на 2 сайта на битрикс, пример товара и заполнения https://lum-store.ru/catalog/stolovye_servizi/stolovyy_serviz_luminarc_harena_18_predmetov_6_person/
Более подробное ТЗ предоставлю, цена 15р карточка.
Оплата карта или юмани.
Выбранный исполнитель
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