Необходимо добавить 900 товаров на сайт битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок546 просмотров

Необходимо добавить по 450 товара на 2 сайта на битрикс,  пример товара и заполнения https://lum-store.ru/catalog/stolovye_servizi/stolovyy_serviz_luminarc_harena_18_predmetov_6_person/

Более подробное ТЗ предоставлю, цена 15р карточка.

Оплата карта или юмани.

3 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

vetrovaalla
Алла 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
8 часов назад
3 года назад
$225
10 дней
Работаем дальше.
продолжаю работу по проекту

Заявки фрилансеров

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vetrovaalla
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