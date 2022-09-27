ІТ компанія шукає фахівця для реєстрації Google Ads аккаунта. Потрібно створити віртуальну дебітову картку в українському банку. Після реєстрації передбачено винагороду за послугу. Операція включає переведення 26 доларів для реєстрації та 600 грн за виконану роботу. Після проходження перевірки картку можна видалити.
Необходимо добавить 700-1000 отзывов на сайт
Необходимо добавить 700-1000 отзывов на сайт.
Пример заполнения отзывов https://rondell-group.ru/catalog/skovorody-rondell/skovoroda_rondell_mocco_latte_20_sm_rda_550/
Писать отзывы не надо, просто копируем с донора и вставляем. Цена 5р отзыв.
Оплата карта или юмани.
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