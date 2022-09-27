Необходимо добавить 700-1000 отзывов на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок344 просмотра

Необходимо добавить 700-1000 отзывов на сайт.

Пример заполнения отзывов https://rondell-group.ru/catalog/skovorody-rondell/skovoroda_rondell_mocco_latte_20_sm_rda_550/

 Писать отзывы не надо, просто копируем с донора и вставляем.  Цена 5р отзыв.

Оплата карта или юмани.

3 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

DreamRoux1609
Аделя 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$60
5 дней
Все отлично! Аделя отлично справилась с добавлением отзывов! Спасибо за работу! Рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству. Четкое ТЗ, всегда на связи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
32 года
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3 года назад
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