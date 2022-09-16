Заполнить таблицу Ексель для выгрузки товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок458 просмотров

Всего товаров 50.

Нужен человек который знает подобную работу и html (описание) вставит в таблицу и все остальные характеристики для товара. 

Товары нужно искать в интернете, они есть в открытом доступе и полно к ним информации.

.Сделать нужно сегодня 

HTML
3 года назад
Lertka
Божена 
34 года
8 лет в сервисе
Была
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
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