Что нужно от вас: вы размещаете объявление на авито по данным что я предоставлю и указываете мой номер телефона для этого обьявления.

Если спустя месяц обьявление находится у вас в размещении, то оплачиваю вам повторно. С моей стороны быстрая проверка и отзыв спустя неделю размещения.