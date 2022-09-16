Разместить обьявление

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт19 заявок518 просмотров

Что нужно от вас: вы размещаете объявление на авито по данным что я предоставлю и указываете мой номер телефона для этого обьявления.

Если спустя месяц обьявление находится у вас  в размещении, то оплачиваю вам повторно. С моей стороны быстрая проверка и отзыв спустя неделю размещения.

3 года назад
guest_16629197695474
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
28 лет
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Дарья
 
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Юлия
 
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Анна
 
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Ильмира
 
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Сычев
 
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Дубляк
 
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Каріна
 
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