Demididesign

Дмитрий Demididesign

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Статичные и gif-баннеры, логотипы, иконки, рекламные носители, полиграфия, сайты - больше 5 лет опыта!

Всё возможное делаю сразу

Здравствуйте!

Я – Дмитрий, мне 35 лет, и более 5 из них я посвятил дизайну – области, в которой можно совершенствоваться бесконечно.

Новичок на этой бирже, но работая в офисе, я создал более 2000 баннеров, рассылок и прочих рекламных материалов. Сохраняю свои работы; для многих тематик и запросов могу показать релевантные примеры.

Мои инструменты:

  • Photoshop
  • Illustrator
  • After Effects
  • Corel Draw
Я гарантирую:

  • Оперативную связь в любых мессенджерах.
  • Несколько идей на выбор.
  • Бесплатные быстрые правки.
Всегда на связи:

Возможности оплаты:

  • VISA;
  • MasterCard;
  • Юмани.

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