Статичные и gif-баннеры, логотипы, иконки, рекламные носители, полиграфия, сайты - больше 5 лет опыта!

Всё возможное делаю сразу

Здравствуйте!

Я – Дмитрий, мне 35 лет, и более 5 из них я посвятил дизайну – области, в которой можно совершенствоваться бесконечно.

Новичок на этой бирже, но работая в офисе, я создал более 2000 баннеров, рассылок и прочих рекламных материалов. Сохраняю свои работы; для многих тематик и запросов могу показать релевантные примеры.

Мои инструменты:

Photoshop

Illustrator

After Effects

Corel Draw

Оперативную связь в любых мессенджерах.

Несколько идей на выбор.

Бесплатные быстрые правки.

Мобильный и мессенджеры: +38 067 785 95 00

E-mail: [email protected]