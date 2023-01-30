Статичные и gif-баннеры, логотипы, иконки, рекламные носители, полиграфия, сайты - больше 5 лет опыта!
Всё возможное делаю сразу
Здравствуйте!
Я – Дмитрий, мне 35 лет, и более 5 из них я посвятил дизайну – области, в которой можно совершенствоваться бесконечно.
Новичок на этой бирже, но работая в офисе, я создал более 2000 баннеров, рассылок и прочих рекламных материалов. Сохраняю свои работы; для многих тематик и запросов могу показать релевантные примеры.
Мои инструменты:
- Photoshop
- Illustrator
- After Effects
- Corel Draw
- Оперативную связь в любых мессенджерах.
- Несколько идей на выбор.
- Бесплатные быстрые правки.
- Мобильный и мессенджеры: +38 067 785 95 00
- E-mail: [email protected]
- VISA;
- MasterCard;
- Юмани.
Портфолио
- Логотипы18 просмотров
- Баннеры24 просмотра
- Листовки и полиграфия20 просмотров
- Gif-баннеры22 просмотра
- Сет иконок15 просмотров
- Страницы сайтов13 просмотров
- Визитки32 просмотра
- Дизайн для бренда кофе13 просмотров