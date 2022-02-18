Доработка Opencart 2.3

Необходимо разработать интернет-магазин на CMS Битрикс с интеграциями: Оплата Эквайринг; Отправка ОФД чеков на почту покупателя; Выбор способа доставки (CDEK, почта России); Полная интеграция и синхронизация с 1С; ТЗ, карта сайта и прототипа сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 2 доработки на Opencart 2.3 магазине, использующем модуль корзины Simple:
1. При выборе метода оплаты "СДЭК" пропадает поле "Добавить новый адрес" (поле, где зарегенные пользователи могут выбрать адрес, введенный в личном кабинете). Возможно какая-то несовместимость Simple и модуля СДЭК, нужно поправить. При выборе других вариантов доставки (почта России), поле не пропадает.
2. При выборе варианта доставки "СДЭК - курьер" выводятся поля адреса. Все данные берутся из личного кабинета зарегистрированного пользователя. Проблема в том, что если пользователь выбирает вариант "Добавить новый адрес", то значения всех полей адреса должны сбрасываться, а они не сбрасываются (сбрасываются значения страны, города, региона). Вероятно это связано с тем, что были созданы новые поля для Адреса, и нужно прописать в функционал модуля Simple, чтобы сбрасывал нужные поля.
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