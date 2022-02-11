Ускорить загрузку сайта

Добрый. Нужно сделать копию или собрать такой же на CMS (ссылку кину на пример) простейший интернет магазин по продажи аккаунтов. Изготовление, Консультация и т.д на всех этапах. Описание к аккаунтам, статьи и т.д заполню сам ...