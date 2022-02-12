Исправить ошибку обновления товара. Сайт на Yii2

Есть такой вот функционал https://i.imgur.com/YKPQUwf.png (скрытие позиций товара - первая стрелочка это категории, вторая - товар из категории).

Товар обновляется с помощью скрипта по Cron, раз в 5 минут.

Есть возможность выключить категорию или отдельный товар. Все работает. Но спустя некоторое время пара часов или 1-2 дня, позиции вновь "включаются" и соответственно показываются на сайте.

Сами включаются именно позиции товара. Категории не глючат. Нужно поправить эту ошибку.

Сайт вышлю в ЛС.