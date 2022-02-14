Доработка формы на Opencart

Здравствуйте!

Есть интернет-магазин на Opencart 2.3. В нем сделана всплывающая форма в шапке «Заказать консультацию», которая после отправки сообщения выдает еще одно всплывающее окно

Скриншот http://prntscr.com/26vsjxu

А потом просто закрывается.

Нужно сделать чтобы после отправки сообщения всплывающее окно не закрывалось, а в этом же окне вместо формы высвечивалось сообщение об успешной отправке как здесь

Скриншот: http://prntscr.com/26vsksp

Всплывающая форма сделана при помощи встроенного функционала темы Journal.

Таких форм на сайте 2. Обе сделаны при помощи одного и того же модуля. Нужно сделать эту доработку для обоих форм.

Сколько будет стоить данная доработка?