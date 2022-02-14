Изменить вид отображения названия товаров и изменить отступы

Нужно выполнить два задания:

1. Все названия товаров отображаются заглавными буквами. Из-за этого названия товаров занимают много место, не корректно переносятся по строкам, выглядят не эстетично и нечитабельно (см.картинку). Нужно преобразовать так: ГЕРМОМЕШОК ТРАМП,, на Гермомешок Трамп...

2. Вторая задача уменьшить отступы между блоками, на картинках видно что между хедером и основным блоком большое пустое пространство. Аналогично и между основным блоком и подвалом. Нужно их свести к минимуму. Образец как нужно сделать на последней картинке