Переделать интернет магазин с новым дизайном на Python

$500
Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок945 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется переделать действующий небольшой интернет магазин (магазин на немецком языке) с новым дизайном + небольшие доработки. То есть запустить точно такой же, но с новым дизайном (дизайн в figma, дизайн схож с действующим) но с точно таким же функционалом + небольшие доработки, по мелочи.

Магазин написан в Python на фреймворке Django. Основная работа здесь это сверстать (переверстать) макет, "натянуть" на движок и разместить на нашем сервере с новым доменом. + в дальнейшем обеспечеть небольшую поддержку.

Бюджет проекта 40000 рублей. Оплата PayPal. Работа по договору с немецким ИП.

Магазин azilb.de

Жду Ваши предложения. Спасибо

Python
2 года назад
guest_15426131850758
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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