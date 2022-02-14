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Переделать интернет магазин с новым дизайном на Python
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Здравствуйте.
Требуется переделать действующий небольшой интернет магазин (магазин на немецком языке) с новым дизайном + небольшие доработки. То есть запустить точно такой же, но с новым дизайном (дизайн в figma, дизайн схож с действующим) но с точно таким же функционалом + небольшие доработки, по мелочи.
Магазин написан в Python на фреймворке Django. Основная работа здесь это сверстать (переверстать) макет, "натянуть" на движок и разместить на нашем сервере с новым доменом. + в дальнейшем обеспечеть небольшую поддержку.
Бюджет проекта 40000 рублей. Оплата PayPal. Работа по договору с немецким ИП.
Магазин azilb.de
Жду Ваши предложения. Спасибо
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