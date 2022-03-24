Установить на сайт виджет для расчета стоимсоти доставки

Требуется установить на сайт виджет

В корзине при выборе способа доставки должен быть вариант доставки с помощью сервиса Рокета - Экспресс доставка за 2 часа

Нужно внедрить готовый виджерт на сайт

Виджет считает сумму доставки в зависимости от параметров, выбранных клиентом (скорость и адрес) и добавляет стоимость к оплате за покупку

Оплачиваться доставка может любым способом, который предусмотрен на сайте

Инструкция по установке

https://raketa-city.notion.site/raketa-city/7c873699069e41629512962216e030dc