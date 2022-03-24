Необходимо создать 6 страничный сайт (интернет магазин) с личным кабинетом для каждого покупателя. Интернет магазин должен синхронизироваться по ассортименту и цене с 1С. Также заявка заполненная в личном кабинете покупателя доложна отразиться в разделе 1С ...
Установить на сайт виджет для расчета стоимсоти доставки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установить на сайт виджет
В корзине при выборе способа доставки должен быть вариант доставки с помощью сервиса Рокета - Экспресс доставка за 2 часа
Нужно внедрить готовый виджерт на сайт
Виджет считает сумму доставки в зависимости от параметров, выбранных клиентом (скорость и адрес) и добавляет стоимость к оплате за покупку
Оплачиваться доставка может любым способом, который предусмотрен на сайте
Инструкция по установке
https://raketa-city.notion.site/raketa-city/7c873699069e41629512962216e030dc
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