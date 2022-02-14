Интернет магазин под ключ с синхронизацией с 1С:Предприятие 8.3

$385
Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок752 просмотра
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Необходимо создать 6 страничный сайт (интернет магазин) с личным кабинетом для каждого покупателя.

Интернет магазин должен синхронизироваться по ассортименту и цене с 1С. Также заявка заполненная в личном кабинете покупателя доложна отразиться в разделе 1С ( Заказы клиентов).

На сайте обязательно доложны быть ссылки на телеграм, вайбер, и т.д.

Одна из страниц доложна быть каталогом товаров.

Сайт не должен быть на системе Битрикс.

2 года назад
m9222454560
Олег 
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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