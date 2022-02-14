Подправить и расширить интернет-магазин в вордпрессе

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок1303 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые господа.

Ищу мастера, который разбирается в том, чтобы оптимировать интернет магазин. 

Надо, чтобы я смог вам по ватсапп подсказать, что куда.

В техническом задании это не смогу, возможно, словами описать. 

Заранее благодарен

Андрей

2 года назад
Gamburg
57 летГермания
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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