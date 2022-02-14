Подправить и расширить интернет-магазин в вордпрессе

Здравствуйте, уважаемые господа.

Ищу мастера, который разбирается в том, чтобы оптимировать интернет магазин.

Надо, чтобы я смог вам по ватсапп подсказать, что куда.

В техническом задании это не смогу, возможно, словами описать.

Заранее благодарен

Андрей