Доработка сайта на Opencart

$167
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки635 просмотров
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http://instrument точка recode точка monster/

В целом по сайту нужно:

- Скорректировать работу каталога

- Доверстать карточки и подключить к сайту (макет)

- Скорректировать местами верстку, кнопки съезжают, тексты не помещаются и т.д.

- Убрать конфликты JS, чтобы не было проблем с добавлением товара. Купить корзину и настроить плагин

- Настройка фильтра

#Верстка и программирование на OpenCart

OpenCart
2 года назад
Snow_Show
Валерия 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
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