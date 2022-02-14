Доработка сайта на Opencart

Здравствуйте! Есть интернет-магазин на Opencart 2.3. В нем сделана всплывающая форма в шапке «Заказать консультацию», которая после отправки сообщения выдает еще одно всплывающее окно Скриншот http://prntscr.com/26vsjxu А потом просто закрывается. Нужно сделать чтобы после отправки сообщения всплывающее окно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://instrument точка recode точка monster/
В целом по сайту нужно:
- Скорректировать работу каталога
- Доверстать карточки и подключить к сайту (макет)
- Скорректировать местами верстку, кнопки съезжают, тексты не помещаются и т.д.
- Убрать конфликты JS, чтобы не было проблем с добавлением товара. Купить корзину и настроить плагин
- Настройка фильтра
#Верстка и программирование на OpenCart
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