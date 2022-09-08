Верстка и фронтенд разработка проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки361 просмотр

Есть небольшой развивающийся проект. Разделен на фронтенд и бэкенд (один репозиторий). В гитлабе настроены CI/CD и работа ведется над ним по Gitflow.

Нужен человек, который мог бы взять на себя довести до ума фронтенд часть и потом постепенно доделывал возникающие задачи и вел учет времени по выполненным работам.

Что есть на текущий момент:

- Частично сверстанный проект на бутстрапе

- Сверстанная темная тема

- Сборка ведется через gulp

Проект сделан на Flask'е, для локальной развертки проекта нужны базовые знания командной строки: git, make, через менеджер пакетов поставить postgres. Инструкция по развертке есть, помочь можно, но не хочется тратить время на то, чтобы с нуля объяснять все.

Что надо:

- Доделать deploy фронта

- Есть порядка 10 разных задач по верстке, в районе 15-20 рабочих часов

Для того чтобы мы друг-друга правильно понимали прикрепите к заявке ссылки на свои работы и часовую ставку. И примеры нескольких команд git которые вам понадобятся чтобы работать по Gitflow.

BootstrapGitPostgreSQLGulp
3 года назад
keysolutions
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

anton8739
Юровский 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$160
7 дней
Escrow
Антон профессионально взялся за работу, внес необходимые исправления в код, который уже был в работе некоторое время. По сути, заменил сотрудника. Рекомендую и буду работать дальше.
Михаил четко поставил задачи и обеспечил своевременную оплату работы. Хороший работодатель, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
47 отзывов
3 года назад
anton8739
Юровский 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Несколько правок на сайте ModX

    $15

    Требуется внести небольшие правки на сайте, разработанном на платформе ModX. Работы будут выполнены согласно техническому заданию. Ищем специалиста с опытом в веб-программировании и знанием данной системы.

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Сделать админ панель на Django ( дефолтная админка из коробки )

    Требуется разработка админ панели на Django с реализацией CRUD для контента, представленного в дизайне Landing page. Также необходимо создать API для выдачи данных, согласно запросам фронтенд разработчика на Next.js. Проект не требует использования CMS, все должно быть реализовано на Python - Django. Дизайн будет предоставлен кандидатам в личном общении.

    DjangoNext.jsPython
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка ИМ на ocStore 2.3

    Требуется доработка интернет-магазина на платформе ocStore 2.3. Задача включает внесение правок, указанных в документации. Необходимо внимательно ознакомиться с требованиями и реализовать изменения.

    ocStore
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать небольшой скрипт на Node.js

    $50

    Необходимо завершить разработку скрипта на Node.js, который будет отправлять сообщения пользователям через API ВК при наступлении определенных событий, таких как вступление в группу. Скрипт уже работал в одном из сервисов, требуется адаптация под отдельную работу. Предоставлю исходный код и техническое задание.

    Node.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер сайта

    Требуется разработка парсера для извлечения данных с указанного сайта. Основная задача — вывод собранной информации в текстовые файлы. Ожидается реализация функционала, позволяющего эффективно обрабатывать данные и сохранять их в удобном формате.

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести правки на сайт(Сайт на modx)

    Требуется внести правки в верстку сайта на MODX, исправив адаптивность для планшетов и мобильных устройств. Список правок доступен в Figma. Ищем опытного и ответственного специалиста для работы с кодом, который не идеален.

    MODXNode.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поставить готовый скрипт на хост с доменом, нужен сайт

    Требуется установить готовый скрипт на хостинг с уже зарегистрированным доменом. В архиве предоставлены все необходимые файлы и инструкция. Задача включает настройку и запуск сайта.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправка корзины на сайте

    Требуется исправить функционал корзины на сайте. Необходимы навыки веб-программирования для устранения существующих ошибок и улучшения работы системы. Подробности будут обсуждены после выбора исполнителя.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад