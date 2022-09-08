Верстка и фронтенд разработка проекта

Есть небольшой развивающийся проект. Разделен на фронтенд и бэкенд (один репозиторий). В гитлабе настроены CI/CD и работа ведется над ним по Gitflow.

Нужен человек, который мог бы взять на себя довести до ума фронтенд часть и потом постепенно доделывал возникающие задачи и вел учет времени по выполненным работам.

Что есть на текущий момент:

- Частично сверстанный проект на бутстрапе

- Сверстанная темная тема

- Сборка ведется через gulp

Проект сделан на Flask'е, для локальной развертки проекта нужны базовые знания командной строки: git, make, через менеджер пакетов поставить postgres. Инструкция по развертке есть, помочь можно, но не хочется тратить время на то, чтобы с нуля объяснять все.

Что надо:

- Доделать deploy фронта

- Есть порядка 10 разных задач по верстке, в районе 15-20 рабочих часов

Для того чтобы мы друг-друга правильно понимали прикрепите к заявке ссылки на свои работы и часовую ставку. И примеры нескольких команд git которые вам понадобятся чтобы работать по Gitflow.