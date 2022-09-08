Frontend разработчик
Привет, я фронтенд разработчик основной стек технологий React Js/Redux/Mobx.
Eсть опыт работы с Redux/MobX, Graphql, Axios, WebSockets, TypeScript. Делаю качественную адаптивную верстку на FlexBox и Grid. Работал с библиотеками React-hook-form, redux-form для валидации форм, redux-thunk для обработки асинхронных actions. Работал с библиотеками ui компонентов, предпочитаю Antd, на текущем проекте работаю с Semantic react UI. Есть опыт работы с Material UI. Умею делать css анимации и работал c framer-motion для анимации в React приложениях. Работал с Angular 2, eсть опыт бэк энд разработки на Spring Boot и NodeJs.
Знаком с postgresql, mongodb.
Телеграмм для связи : https://t.me/anton8739
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Отличныцй исполнитель, всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задач и своевременная оплата.
$160
10 баллов
год назад
Антон профессионально взялся за работу, внес необходимые исправления в код, который уже был в работе некоторое время. По сути, заменил сотрудника. Рекомендую и буду работать дальше.
Ответный отзыв
Михаил четко поставил задачи и обеспечил своевременную оплату работы. Хороший работодатель, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.