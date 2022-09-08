Frontend разработчик

Привет, я фронтенд разработчик основной стек технологий React Js/Redux/Mobx.

Eсть опыт работы с Redux/MobX, Graphql, Axios, WebSockets, TypeScript. Делаю качественную адаптивную верстку на FlexBox и Grid. Работал с библиотеками React-hook-form, redux-form для валидации форм, redux-thunk для обработки асинхронных actions. Работал с библиотеками ui компонентов, предпочитаю Antd, на текущем проекте работаю с Semantic react UI. Есть опыт работы с Material UI. Умею делать css анимации и работал c framer-motion для анимации в React приложениях. Работал с Angular 2, eсть опыт бэк энд разработки на Spring Boot и NodeJs.

Знаком с postgresql, mongodb.

Телеграмм для связи : https://t.me/anton8739