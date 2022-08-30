Внести доработки в сайт на конструкторе Битрикс24.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка351 просмотр

Есть сайт созданный на конструкторе битрикс24 через приложение crm битрикс, нужны доработки по нему:

1. Необходимо сделать шапку сайта с выпадающим списком, что бы при наведении на пункт в шапке раскрывался список с пунктами меню

2. Необходимо создать собственный блок в рамках конструктора битрикс 24. Он должен состоять из картинки дерева на фоне, ветви которого при наведении будут являться выпадающим текстом. Все изображения подготовим.

Реализуемо ли это? Сколько будет стоить? Какой срок выполнения заказа?

3 года назад
guest_16618427292251
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вася
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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