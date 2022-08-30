Разработать парсер для 6 инструментов с сайта TradingView, который будет отслеживать индикатор RSI на 1-минутном таймфрейме. Сигналы должны отправляться в Telegram при значениях RSI 75 и выше, а также 25 и ниже. Реализовать веб-программирование для связи парсера и Telegram бота.
Внести доработки в сайт на конструкторе Битрикс24.
Есть сайт созданный на конструкторе битрикс24 через приложение crm битрикс, нужны доработки по нему:
1. Необходимо сделать шапку сайта с выпадающим списком, что бы при наведении на пункт в шапке раскрывался список с пунктами меню
2. Необходимо создать собственный блок в рамках конструктора битрикс 24. Он должен состоять из картинки дерева на фоне, ветви которого при наведении будут являться выпадающим текстом. Все изображения подготовим.
Реализуемо ли это? Сколько будет стоить? Какой срок выполнения заказа?
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