Підключення TecDoc від TecAlliance

Всем доброго времени суток!

Задача:

Подключить на сайт по API официальный TecDoc от TecAlliance. Сайт на php.

Очень желателен опыт в решении такой задачи.

Стоимость и сроки ?

Чек-лист:

1. Підключення каталогу запчастин по категоріям запчастин та збереження цих категорій до нас в бд (щоб клієнти могли підбирати, хто хоче самостійно).

2. Підключення кроссів (аналогів запчастин) вивід в пропозицію для клієнта аналогів + збереження до нас локально в бд.

3. Створення та збереження до нас в бд карт товарів запчастин з інформацією від TecDoc (опис запчастини, фото, техн. характеристики).

4. Підключення пошуку по VIN коду.