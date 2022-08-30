Необходимо доработать сайт на WordPress, посвященный джип-турам, добавив функционал бронирования с предоплатой 10% и уведомлениями в Telegram. Реализация должна учитывать возможность выбора дополнительных услуг и автоматическую отправку уведомлений администратору и партнерам при успешной оплате. Рассматривается использование отдельных контактных форм для каждого маршрута.
Доработка сайта на WIX
Техническое задание на доработку сайта
сайт: https://www.studio-wells.com/
система: WIX
Нужно сделать:
- Создание вопрос-ответ в виде блога как в примерах ниже.
- Сделать калькулятор расчета заработка как в примерах ниже
- График для записи на собеседование
Примеры откуда можно брать:
https://exotica.studio/listing-zapisej/
https://atom-webcam.ru/blog.php
Заявки фрилансеров
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