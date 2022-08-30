Доработка сайта на WIX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка310 просмотров

Техническое задание на доработку сайта

сайт: https://www.studio-wells.com/

система: WIX

Нужно сделать:

- Создание вопрос-ответ в виде блога как в примерах ниже.

- Сделать калькулятор расчета заработка как в примерах ниже

- График для записи на собеседование

Примеры откуда можно брать: 

https://exotica.studio/listing-zapisej/

https://atom-webcam.ru/blog.php

https://phoenix-webcam.ru/

Wix
3 года назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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