Требуются доработки для сайта, созданного на Битрикс24. Необходимо реализовать выпадающее меню в шапке и создать интерактивный блок с картинкой дерева. Все изображения будут предоставлены. Укажите стоимость и срок выполнения заказа.
Доработка сайта wordpress
Сайт посвящен локальному туризму а именно джипп-турам с дополнительными услугами. Необходимо реализовать функционал бронирования с платной (10%) предбронью и уведомлениями о предброни в телеграмм, Не маркетплейс и не агрегатор. Но есть нюанс по уведомлениям как администратору так и партнерам.
Cms wordprees
эвайринг qiwi
тема Woodmart
логика :
На сайте имеются маршруты и услуги,
Нужно чтоб при бронировании маршрута была возможность, подвязать услуги соответствующие данному маршруту. К примеру стоимость маршрута 8 тыс, и двух доп услуг 2тыс +5 итого стоимость тура 15 тыс, так как предбронь у нас платная(10%) то стоимость предброни, 1.500 руб, при бронировании заполняются контактные данные совершается платеж, и в случае удачной оплаты, приходит уведомление в телеграм, администратору (хозяину тура, он вскгда у нас один) а также представителям доп услуг которые были подвязаны к туру).
Можно упростить задачу, не потягивать доп услуги, а использовать
логику Запись(станица) = Форма, Для каждой страницы(записи)=маршруту использовать отдельную контактную форму
Заявки фрилансеров
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