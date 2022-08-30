Доработка сайта wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки964 просмотра

Сайт посвящен локальному туризму а именно джипп-турам с дополнительными услугами. Необходимо реализовать функционал бронирования с платной (10%) предбронью и уведомлениями о предброни в телеграмм, Не маркетплейс и не агрегатор. Но есть нюанс по уведомлениям как администратору так и партнерам.

Cms wordprees

эвайринг qiwi

тема Woodmart

логика :

На сайте имеются маршруты и услуги,

Нужно чтоб при бронировании маршрута была возможность, подвязать услуги соответствующие данному маршруту. К примеру стоимость маршрута 8 тыс, и двух доп услуг 2тыс +5 итого стоимость тура 15 тыс, так как предбронь у нас платная(10%) то стоимость предброни, 1.500 руб, при бронировании заполняются контактные данные совершается платеж, и в случае удачной оплаты, приходит уведомление в телеграм, администратору (хозяину тура, он вскгда у нас один) а также представителям доп услуг которые были подвязаны к туру).

Можно упростить задачу, не потягивать доп услуги, а использовать

логику Запись(станица) = Форма, Для каждой страницы(записи)=маршруту использовать отдельную контактную форму

WordPress
3 года назад
Freerocket
Вадим 
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Заявки фрилансеров

Георгий
 
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