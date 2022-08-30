Требуется доработка сайта на WIX: создание вопрос-ответ блога, калькулятора расчета заработка и графика для записи на собеседование. Используйте примеры для вдохновения.
Создать addon для woocomerce для оплаты NFT товаров
есть сайт на wordpress, есть к нему вукомерц - магазин, есть модуль для nft, надо прикрутить продажу картинок через платежный сервис.
т.е. создать addon для woocomerce для оплаты NFT товаров через сервис с подключением через API.
На стороне вопрдпресса написано на php на стороне апи все на node.js - нужно это подружить.
ссылка на апи https://clck.ru/tiXic или вот аналогичный сервис https://clck.ru/tiYDK
по любым вопросам пишите в телеграм https://t.me/Voronabay
оплата по завершению, после теста на вашей стороне.
потом переносим ко мне и запускаем.
Заявки фрилансеров
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