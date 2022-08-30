есть сайт на wordpress, есть к нему вукомерц - магазин, есть модуль для nft, надо прикрутить продажу картинок через платежный сервис.

т.е. создать addon для woocomerce для оплаты NFT товаров через сервис с подключением через API.

На стороне вопрдпресса написано на php на стороне апи все на node.js - нужно это подружить.

ссылка на апи https://clck.ru/tiXic или вот аналогичный сервис https://clck.ru/tiYDK

по любым вопросам пишите в телеграм https://t.me/Voronabay

оплата по завершению, после теста на вашей стороне.

потом переносим ко мне и запускаем.