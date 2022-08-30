Грамотный специалист знающий свое дело. Без лишних вопросов выполнил все что требовалось. На связи постоянно, работа была простенькая но важный момент был сроки, Герман без проблем выполнил все за 20 минут. Остались только положительные эмоции. Продолжаем сотрудничество по следующим проектам. Спасибо!