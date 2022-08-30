Развернуть сайт на вп

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Завершен2 заявки268 просмотров

Всем привет. Нужно развернуть сайт на вордпресс на хостинге бегет с бекапа.

Работа простая, пойдет для новичков. 100р и + отзыв от меня. Помогите, нет времени самому занятся.

WordPress
3 года назад
alexvenski
Александр 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

herman_zuiakov
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Грамотный специалист знающий свое дело. Без лишних вопросов выполнил все что требовалось. На связи постоянно, работа была простенькая но важный момент был сроки, Герман без проблем выполнил все за 20 минут. Остались только положительные эмоции. Продолжаем сотрудничество по следующим проектам. Спасибо!
Позитивный опыт сотрудничества, четкое постановление задачи и многое другое. Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
herman_zuiakov
25 лет
5 лет в сервисе
Был
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