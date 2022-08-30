https://www.city312.kg/

перенести сайт с wix на обычный хостинг

создать форму регистрации для пользователей и партнеров

сдедать систему которая будет считывать карту физическую, с ежемесячной подпиской

предоставить доступ к базе зарегистрированных карт, компаниям.

систему подсчетов накопления и экономии, то есть накопление.

сделать функционал добавления категорий и вывода в топ

сделать биллинг по подписке на Карты и компаниям

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приблизительный бюджет указал, от исполнителя нужна точная цена и срок.

сайт свёрстан на wix, админка тоже wix, но вы должны перенести на нормальный хостинг виртуальный что бы без викса работать