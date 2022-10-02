Fullstack Web-Developer

Занимаюсь разработкой ПО с 2018 года.

Сейчас работаю в следующих направлениях:

1. Одностраничный сайт по готовой верстке html

У заказчика должна быть готовая верстка страницы в формате html. На основе предоставленной верстки создается одна страница сайта и подключается одна веб-форма с отправкой данных на почтовый ящик yandex.

2. Одностраничный сайт по готовому дизайн-макету

У заказчика должен быть дизайн, созданный на платформе figma. На основе предоставленного дизайна разрабатывается верстка одной страницы сайта и подключается одна веб-форма с отправкой данных на почтовый ящик yandex. Для страницы программист создает мобильную версию сайта

3. Одностраничный сайт

Для заказчика разрабатывается прототип дизайна сайта, который нужно согласовать. Прототип - это схематичное расположение элементов на странице (часто в виде простых фигур и примитивного текста).

Для заказчика разрабатывается дизайн, на основе согласованного прототипа.

На основе согласованного дизайна разрабатывается верстка одной страницы сайта и подключается одна веб-форма с отправкой данных на почтовый ящик yandex.

4. Многостраничный сайт

Для заказчика разрабатывается прототип дизайна сайта, дизайн сайта, верстка всех страниц сайта. На многостраничном сайте возможно подключение любой бизнес-логики, включая:

онлайн-оплата

веб-сервис

онлайн-бронирование

интернет-магазин

агрегатор, маркетплейс

gis-интеграция

1С-интеграции xml-файлов

интеграция телеграм

Условия работы

Разработка сайта выполняется при соблюдении следующих условий:

работа выполняется после внесения 50% или 100% оплаты;

в качестве отчетных документов используется счет самозанятого и чек самозанятого

работа производится по договору самозанятого при необходимости

после окончания разработки возможно подписание акта выполненных работ при необходимости

Техническая поддержка сайта после принятия работ или после подписания акта выполненных работ возможна.

Информационная поддержка

Для разрабатываемых сайтов предусматривается возможность оказания информационной поддержки, в которую включается:

поисковая оптимизация сайта

техническая оптимизация на основе рекомендаций se.ranking, yandex webmaster, google search console, google page speed

регулярное наполнение ресурса контентом: размещение новостей, сообщений о текущих акциях, расширение каталога товаров, создание новых разделов

поисковое сопровождение сайта: наращивание ссылочной массы, мониторинг алгоритмов поисковых, расширение внутренней перелинковки, анализ внешних и исходящих ссылок, мониторинг позиций сайта в поиске, корректировка поисковых запросов