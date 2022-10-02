c1dapow

Михаил c1dapow

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Fullstack Web-Developer

Занимаюсь разработкой ПО с 2018 года.

Сейчас работаю в следующих направлениях:

1. Одностраничный сайт по готовой верстке html

У заказчика должна быть готовая верстка страницы в формате html. На основе предоставленной верстки создается одна страница сайта и подключается одна веб-форма с отправкой данных на почтовый ящик yandex.

2. Одностраничный сайт по готовому дизайн-макету

У заказчика должен быть дизайн, созданный на платформе figma. На основе предоставленного дизайна разрабатывается верстка одной страницы сайта и подключается одна веб-форма с отправкой данных на почтовый ящик yandex. Для страницы программист создает мобильную версию сайта

3. Одностраничный сайт

Для заказчика разрабатывается прототип дизайна сайта, который нужно согласовать. Прототип - это схематичное расположение элементов на странице (часто в виде простых фигур и примитивного текста).

Для заказчика разрабатывается дизайн, на основе согласованного прототипа.

На основе согласованного дизайна разрабатывается верстка одной страницы сайта и подключается одна веб-форма с отправкой данных на почтовый ящик yandex.

4. Многостраничный сайт

Для заказчика разрабатывается прототип дизайна сайта, дизайн сайта, верстка всех страниц сайта. На многостраничном сайте возможно подключение любой бизнес-логики, включая:

онлайн-оплата

веб-сервис

онлайн-бронирование

интернет-магазин

агрегатор, маркетплейс

gis-интеграция

1С-интеграции xml-файлов

интеграция телеграм

Условия работы

Разработка сайта выполняется при соблюдении следующих условий:

Техническая поддержка

Техническая поддержка сайта после принятия работ или после подписания акта выполненных работ возможна.

Информационная поддержка

Для разрабатываемых сайтов предусматривается возможность оказания информационной поддержки, в которую включается:

  • поисковая оптимизация сайта
  • техническая оптимизация на основе рекомендаций se.ranking, yandex webmaster, google search console, google page speed
  • регулярное наполнение ресурса контентом: размещение новостей, сообщений о текущих акциях, расширение каталога товаров, создание новых разделов
  • поисковое сопровождение сайта: наращивание ссылочной массы, мониторинг алгоритмов поисковых, расширение внутренней перелинковки, анализ внешних и исходящих ссылок, мониторинг позиций сайта в поиске, корректировка поисковых запросов
В результате информационной поддержки сайта поисковые роботы индексируют больше страниц что приводит к большему количеству появлений сайта в поиске Яндекс, Google и, как следствие, большему количеству посетителей сайта.