Нужно решение по копированию одного инстаграм (донара) но мой.

Тз

Копирования инсты донара но мою включая все посты и истории также сохраненные (также при копировании поста первое сообщение автора тоже публикуется, если это сложно можем убрать этот пункт) . 1) Истории и посты можно выставлять тайминг через какое время будет публикация. 2) Можно ставить сколько постов будет копироваться к примеру последние 100. 4) в начале копируются посты, потом истории в закрепе потом истории актуальные. 5)У меня есть тг бот который уникализирует я хочу сделать автоматизацию тоже с ним чтобы (фото и видео) проходили через него 6)Это должно работать не разово а постоянно выкачивать посты и сторис 24/7 7) Должны работать прокси как http так и сокс. (тут зависит от вашего решения может и не нужно) 8) При проверке после копирования в течении 2 суток акк не должен отлететь.