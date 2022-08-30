Требуется специалист для импорта изображений товаров из XML в WordPress WooCommerce. Проблема в том, что не все изображения перенесены. Оплата производится после завершения работы. Возможность работы на локальном сервере или удаленно. Укажите в заявке ответ на вопрос: сколько будет два плюс три.
Решение по клону Инстаграм.
Нужно решение по копированию одного инстаграм (донара) но мой.
Тз
Копирования инсты донара но мою включая все посты и истории также сохраненные (также при копировании поста первое сообщение автора тоже публикуется, если это сложно можем убрать этот пункт) . 1) Истории и посты можно выставлять тайминг через какое время будет публикация. 2) Можно ставить сколько постов будет копироваться к примеру последние 100. 4) в начале копируются посты, потом истории в закрепе потом истории актуальные. 5)У меня есть тг бот который уникализирует я хочу сделать автоматизацию тоже с ним чтобы (фото и видео) проходили через него 6)Это должно работать не разово а постоянно выкачивать посты и сторис 24/7 7) Должны работать прокси как http так и сокс. (тут зависит от вашего решения может и не нужно) 8) При проверке после копирования в течении 2 суток акк не должен отлететь.
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