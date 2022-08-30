Всем привет.

Есть сайт. На основе его мы сделали ТЗ, нужно собрать по аналогии и заменить информацию на нашу.

https://miro.com/app/board/o9J_l9vRFPs=/

Напишите бюджет и сроки на реализацию.

Сначала надо сдернуть верстку через cmd или еще какую программу.

Подправить под нас и потом уже натянуть на вордпресс и настроить.